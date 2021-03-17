Представитель ДНР заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения

Донецк, 17 марта. Обострение ситуации зафиксировано на линии соприкосновения сторон в Донбассе, заявил представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

«На сегодняшний день мы видим обострение ситуации по всей линии соприкосновения: со стороны военных формирований Украины все чаще применяются минометы различных калибров», — цитирует Никонорова пресс-служба представительства республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Во вторник прошло очередное заседание подгруппы по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу. Подводя его итоги, Никоноров отметил, что Киев вступает в длительные, бессмысленные и неактуальные монологи, а не пытается обсуждать вопросы, которые связаны со снижением эскалации конфликта, необходимостью проведения ремонтных работ и устранением нарушений.

Ранее портал INFOX со ссылкой на писателя и члена ополчения Луганской Народной Республики (ЛНР) информировал, что украинская армия готовится к наступлению в Донбассе. Ополченец считает, что Киев планирует вызвать в регионе гуманитарную катастрофу и спровоцировать впоследствии исход мирного населения.