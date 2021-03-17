Разведка США уверена в причастности Ирана к поражению Трампа в выборах

Вашингтон, 17 марта. Разведывательная служба Соединенных Штатов полагает, что Иран пытался повлиять на исход американских выборов в 2020 году.

Информация об этом содержится в докладе директора Национальной разведки США. Предположительно, Иран добивался поражения экс-главы Белого дома Дональда Трампа, пишет RT.

«По нашим оценкам, усилия Тегерана повлиять на исход выборов 2020 года и устремления иранского руководства помешать Трампу переизбраться были вызваны в том числе пониманием того, что режим столкнулся со значительными угрозами со стороны США», — отмечается в документе.

Недавно стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын активно игнорирует нового американского президента Джо Байдена. Связь пытались наладить на протяжении месяца, однако ответа со стороны главы КНДР не поступало.