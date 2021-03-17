Звезда эстонского реалити торговала телом, чтобы погасить долги

Таллин, 17 марта. Звезде эстонского реалити-шоу Rannamaja Хелене Клаар пришлось продавать свои интимные фото, чтобы погасить долги.

Как сообщает эстонское издание Postimees, Клаар рассказала журналистам, что ей неоткуда было взять деньги на погашение крупного долга. В итоге она решилась стать пользователем сайта по продаже интим-фото OnlyFans.

По словам девушки, она ожидала счет «из одного учреждения» в размере 500-700 евро, однако сумма оказалась значительно выше: на оплату 2 тыс. евро у звезды реалити было всего десять дней.

«Но я поговорила с ними, частично это была моя ошибка, частично их, предложила сделать сумму более реалистичной — 600 евро», — добавила она, не уточнив, за какие конкретно услуги задолжала.

По словам Клаар, на данный момент счет полностью оплачен.

В конце прошлого года СМИ выяснили, что услугами портала OnlyFans воспользовалась бывшая участница российского реалити-шоу «Дом-2» Марина Мексика. Она зарабатывала на платных подписках на сервисе, который популярен среди взрослой аудитории и представляется платформой для развлечения.

Администратор одного из каналов в Telegram рассказал, что заплатил за пикантные снимки Марины 15 тыс. рублей. На одном из фото девушка показывала грудь, на других предстала в откровенных позах в нижнем белье.