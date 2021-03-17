Американские ученые навали ЗОЖ средством профилактики от рака

Вашингтон, 17 марта. Здоровый образ жизни является отличным средством профилактики раковых заболеваний, а также заболеваний сердца.

Специалисты Американской ассоциации содействия развитию науки и Массачусетской больницы общего профиля провели исследование, в ходе которого проанализировали данные, полученных в рамках других работ, длившихся десятки лет.

Ученые фиксировали у участников исследования артериальное давление, уровень холестерина, ожирения, атеросклероз сосудов и другое. Также записи велись по раковым больным и вносились данные об образе жизни.

Оказалось, что курение, пол и возраст оказывают влияние на формирование раковых опухолей. Меньше всего возникновению рака были подвержены те, кто придерживался ЗОЖ: не курил, контролировал вес, давление, холестерин, а также вел активный образ жизни.

Люди часто не обращают внимания на симптомы, сигнализирующие об онкологическом заболевании, рассказала специалист Центра профилактики рака Тереза Бартоломью. Ранее немецкие ученые назвали пять «безобидных» симптомов рака.

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил сделать 7 апреля Днем здорового образа жизни. Он указал на слова президента РФ Владимира Путина о задаче формирования здорового образа жизни у россиян, передает RT.