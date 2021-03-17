Американские республиканцы предупреждают демократов относительно закона о филибастере

Вашингтон, 17 марта. Прекращение процедуры филибастера ставит повестку дня президента США в тупик, сообщает лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл.

Демократы, включая двух самых высокопоставленных членов партии в Сенате, в последние дни усилили давление на филибастера. Это процедура, из-за которой для введения законопроектов необходима поддержка 60 из 100 членов палаты. Об этом сообщает Reuters.

Филибастер долгое время рассматривался как механизм, подразумевающий двухпартийное одобрение, что отличает Сенат от Палаты представителей, где для принятия законопроекта требуется только простое большинство. Демократы заявили, что им, возможно, придется покончить с филибастером, чтобы продвинуть приоритеты Байдена, включая одобренный палатой законопроект, предназначенный для облегчения голосования на выборах.

«Этот хаос не откроет прямой путь к либеральным переменам. Это не поможет президенту Байдену оставить свой след в истории. Сенат был бы больше похож на штабель из 100 автомобилей, которые не движутся. Никто из тех, кто работает в этом зале, не может даже представить, как будет выглядеть полностью выжженный Сенат», — подчеркнул Митч Макконнелл.

Он заявил, что республиканцы потребуют голосов по всем парламентским шагам, резко замедляя темпы работы.Сенат в настоящее время разделен 50 на 50 между демократами и республиканцами.

Ранее в Белом доме признали, что Ким Чен Ын активно игнорирует Джо Байдена.