«Реал Мадрид» обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мадрид, 17 марта. В ночь на 17 марта состоялся ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и бергамасской «Аталантой». Испанский клуб вновь победил и вышел в четвертьфинал.

Первая встреча между командами прошла в Италии и закончилась победой «Реала» с инимальным счетом. В ответной игре, которая прошла в Испании, «Аталанте» нужно было забивать минимум один гол, чтобы перевести матч в овер-таймы. Однако мадридские футболисты были не согласны с таким исходом.

Игра началась с ожидаемого давления со стороны итальянцев, но вскоре испанцы отвели игру от своих ворот. Это привело к появлению острых моментов в штрафной «Богини». Один из них привел к голу «Реала». Марко Спортьелло потерял мяч, чем воспользовался Лука Модрич, который отдал точную передачу на Карима Бензема. Опытный нападающий не оставил шанса вратарю и вывел мадридский клуб вперед.

Во втором тайме ход игры не изменился. «Реал» периодически создавал моменты и мог забивать не один раз, если бы Винисиус Жуниор попадал в створ ворот. Однако в одном из моментов он уверенно проходил соперника и был завален в штрафной площади. Судья не раздумывая назначил пенальти, который был реализован капитаном команды Серхио Рамосом. Такой разрыв по голам итальянские гости не смогли преодолеть.

Сил игроков хватило лишь на гол престижа. Луис Муриэль точно пробил под перекладину со штрафного удара. Однако не успели гости порадоваться забитому мячу, как хозяева поля вновь увеличили отрыв усилиями Лукаса Васкеса. «Реал Мадрид» забивает четыре мяча по сумме двух матчей и проходит в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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