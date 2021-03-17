«Манчестер Сити» оказался сильнее «Боруссии Менхенгладбах» в матче Лиги чемпионов

Манчестер, 17 марта. Прошел ответный матч в рамках Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха. Как и в прошлый раз, англичане показали свой класс и прошли в четвертьфинал.

Предыдущая встреча между командами прошла 24 февраля в Германии. Тогда гости из Англии забили два гола, чем практически решили исход двухматчевого противостояния. Однако в истории Лиги чемпионов случались и более ошеломляющие случаи, а потому шансы у немцев оставались.

Однако вскоре и призрачной надежды не осталось. Буквально со стартового свистка «Манчестер Сити» в своем традиционном тренерском стиле Хосепа Гвардиолы взял инициативу в свои руки, что быстро привело к изменению счета на табло. Свое мастерство показал атакующий полузащитник Кевин Де Брюйне, который мощно пробил из-за пределов штрафной без шанса для вратаря.

Не успела «Боруссия» прийти в себя, как хозяева поля снова отметились голом. На этот раз Филип Фоден заметил рывок Илкая Гюндогана и отдал точный пас, чем полузащитник и воспользовался. На этом англичане не остановились и продолжили создавать моменты, однако Янн Зоммер уверенно защищал свои ворота и не позволял счету стать разгромным.

По итогам двухматчевого противостояния «Манчестер Сити» победил со счетом 4-0 и стал еще одним участником четвертьфинала Лиги чемпионов. Его возможный соперник пока неизвестен.

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