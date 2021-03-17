Мишель Обама молится, чтобы в жизни Меган и Гарри «снова появились прощение и любовь»

Вашингтон, 17 марта. Интервью герцогов Сассекских Меган и Гарри заставило бывшую первую леди США Мишель Обаму вспомнить о важности семьи.

Интервью Меган и принца Гарри Опре Уинфри сравнивают с эффектом разорвавшейся бомбы: весь мир обсуждает расовый скандал в Букингемском дворце. Супруги подробно рассказали о всем, что происходило с ними в последние два года, назвав причины вынужденного переезда в США.

«Когда я думаю обо всем, через что им сейчас приходится проходить, то в очередной раз вспоминаю о важности семьи. Так что я молюсь, чтобы в какой-то момент в их жизни снова появились прощение, ясность, любовь и решимость», — прокомментировала интервью Мишель Обама в эфире программы Access Hollywood.

Супруга бывшего президента США подчеркнула, что «нет ничего важнее семьи».

Как сообщалось ранее, после затянувшегося молчания королевской семьи, в их адрес обрушилась волна критики. 9 марта Букингемский дворец опубликовал официальное заявление по поводу интервью герцога и герцогини Сассекских. В сообщении подчеркивалось, что «вся семья опечалена» новостью о том, как Меган и Гарри было тяжело в последние годы. Дворец пообещал провести проверку по поводу расовых вопросов, однако подчеркивалось, что инцидент будет рассмотрен «в частном порядке».

Напомним, в ходе интервью Опре Меган заявила, что во время ее беременности один из членов королевской семьи выразил Гарри «обеспокоенность» цветом кожи будущего ребенка. Имя этого человека супруги не озвучили. Позднее Уинфри сообщила, что Гарри вне студии рассказал ей, что речь шла не о королеве Елизавете II или принце Филиппе.