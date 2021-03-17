Facebook собирается запустить новостной продукт для писателей и журналистов

Пало-Альто, 17 марта. Компания Facebook Inc запустит новую издательскую платформу в США, которая позволит независимым писателям и журналистам начать зарабатывать.

В последнее время все больше писателей и журналистов переходят на новостные площадки, предпочитая редакционную свободу, присущую СМИ. Это также позволяет им отойти от упадочных бизнес-моделей, зависящих от рекламы. Об этом сообщает Reuters.

Конкуренция в интернет-пространстве накаляется. Площадки Substack, Medium и недавно приобретенный Twitter Revue позволяют создателям контента опробовать сочетание платных и бесплатных рассылок по электронной почте, чтобы охватить потенциальных читателей.

Новая платформа от Facebook дает возможность писателям монетизировать свой труд с помощью подписки. Она будет интегрирована со страницами пользователей, об этом говорится в сообщении компании. Представители соцсети добавили, что новая площадка также позволит писателям создавать группы для взаимодействия со своим читательским сообществом.

Напомним, в прошлом месяце крупнейшая в мире социальная сеть пообещала инвестировать не менее 1 млрд долларов в новостную индустрию в течение следующих трех лет.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предсказал возможный уход Twitter из России.