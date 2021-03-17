Украинский министр обвинил Москву в проблемах вакцины AstraZeneca

Киев, 17 марта. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обвинил РФ в причастности к проблемам вакцины от коронавируса AstraZeneca в Европе.

Ткаченко заявил, что российская информационная кампания могла спровоцировать распространение сообщений о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca, чтобы якобы убрать конкурентов российской вакцины. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника"», — заявил украинский министр.

Тем временем, 20 европейских стран отказались от вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Среди них Норвегия, Португалия, Румыния, Исландия, Германия, Франция и другие.

Глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук заявила, что организация продолжит оценивать возможные побочные эффекты вакцины AstraZeneca. Эксперты изучают каждый случай появления побочных эффектов, передает RT.

Главный санитарный врач Украины заболел COVID-19 после вакцинации AstraZeneca. Симптомы появились на 13-й день после инъекции, рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.