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Ливия

Файез Саррадж передал полномочия новому премьер-министру Ливии

Файез Саррадж передал полномочия новому премьер-министру Ливии

Триполи, 17 марта. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало власть новому кабинету министров. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал бывший вице-премьер страны Ахмед Майтыг. 

Во время церемонии передачи полномочий глава переходного Президентского совета Мухаммад Манфи заявил, что первая часть работы правительства — подготовиться к предстоящим в декабре выборам. 

«Мы передадим власть в установленный срок, как мы обещали ливийцам», — добавил он, отметив, что страна наблюдает исторический момент, который закрепляет принцип мирной передачи власти.

Корреспонденты международной редакции ФАН в понедельник, 15 марта, посетили церемонию принесения присяги министрами Правительства национального единства.

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