Файез Саррадж передал полномочия новому премьер-министру Ливии

Триполи, 17 марта. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало власть новому кабинету министров. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал бывший вице-премьер страны Ахмед Майтыг.

سلمنا بحمد الله اليوم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية بشكل ديمقراطي يليق بتضحيات ونضال كافة أبناء ليبيا من أجل الوصول إلى هذا النموذج الديمقراطي وهذا الشكل الحضاري للتداول السلمي للسلطة #ليبيا#واحدة pic.twitter.com/e32p0nmLss — أحمد معيتيق (@MaiteegAhmed) March 16, 2021

Во время церемонии передачи полномочий глава переходного Президентского совета Мухаммад Манфи заявил, что первая часть работы правительства — подготовиться к предстоящим в декабре выборам.

«Мы передадим власть в установленный срок, как мы обещали ливийцам», — добавил он, отметив, что страна наблюдает исторический момент, который закрепляет принцип мирной передачи власти.

Корреспонденты международной редакции ФАН в понедельник, 15 марта, посетили церемонию принесения присяги министрами Правительства национального единства.