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НАТО пересмотрит план помощи Украине до конца года

НАТО пересмотрит план помощи Украине до конца года

Брюссель, 17 марта. НАТО пересмотрит Комплексный пакет помощи Украине, действующий с 2016 года. Об этом говорится в докладе генсека альянса Йенса Столтенберга.

Пересмотр пакета связан с необходимостью согласовать его «с текущими потребностями Украины». Переоценка завершится до конца текущего года.

В докладе подчеркивается, что за прошлый год «союзники оставались твердыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности» Украины. И, несмотря на пандемию коронавируса, комиссия НАТО-Украина «собиралась несколько раз в течение года».

В рамках Комплексного пакета помощи стране Альянс инвестировал в практическую поддержку Украины через 16 различных программ. В частности, уточняется в докладе, в прошлом году эксперты НАТО провели обучение украинских политиков, занимающихся вопросами интеграции страны в Альянс.

В качестве еще одного примера инвестиций в рамках пакета помощи в докладе сообщается о предоставлении Киеву «пошагового руководства по лечению психологических последствий постконтузионного синдрома и связанных с ним состояний». 

«В настоящее время продолжается работа по подготовке предстоящего пересмотра Комплексного пакета помощи Украине, чтобы лучше согласовать этот пакет с текущими потребностями Украины. Обзор будет завершен в 2021 году», — говорится в докладе.

НАТО пересмотрит план помощи Украине до конца года

Верховная рада Украины в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции стремление вступить в ЕС и НАТО как основные цели внешней политики. Согласно указу президента Владимира Зеленского «О стратегии национальной безопасности Украины», базовым принципом внешней политики Украины обозначено «развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС и НАТО».

В начале марта стало известно, что США планируют предоставить Украине оставшиеся 150 млн долларов (из 250 млн долларов) в рамках оборонного бюджета за 2021 финансовый год. Однако для этого должны быть соблюдены несколько условий. В комментарии ФАН военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что под повышением открытости и подотчетности в оборонной промышленности, закупках и модернизации оборонного сектора американцы подразумевают установление своего полного контроля над всем военным сектором Украины. А необходимость соблюдать стандарты и принципы НАТО означает, что закупать вооружение страна будет вынуждена у США и их союзников по Североатлантическому альянсу, тратя на это миллиарды из бюджета.

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