Пентагон назвал преимущества российской ракеты «Буревестник»

Вашингтон, 17 марта. Глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США, генерал Глен Ван Херк рассказал о преимуществах российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник».

В тексте вступительного слова генерала к его выступлению на слушаниях в Конгрессе говорится, что Россия в ближайшие годы «надеется развернуть серию еще более передовых вооружений», которые должны гарантировать способность доставлять в США ядерные боезаряды.

«Это включает трансокеанскую ядерную торпеду «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник», которая в случае ее совершенствования способна дать возможность наносить удары с практически любого вектора благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности», — уточнил военачальник.

Глен Ван Херк отметил, что Россия поставила на боевое дежурство баллистические межконтинентальные ракеты с гиперзвуковыми боевыми блоками. Развернутый Москвой за последние несколько лет наступательный потенциал включает системы противокосмической обороны, «передовое кибероружие» и новое поколение высокоточных крылатых ракет.

«Этот потенциал усложняет нашу способность обнаруживать и защищаться от атак с воздуха, моря и даже с российской территории», — подчеркнул генерал.

Ранее представитель Группы «Кронштадт» рассказал, что арсенал тяжелого российского беспилотника «Гром» включит разведывательные БПЛА и малогабаритные дроны-камикадзе, сообщает RT. Благодаря им «Гром» сможет обнаруживать и уничтожать наземные цели.

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России в феврале выполнили плановый пятичасовой полет над нейтральными водами Черного моря. Воздушное сопровождение самолетов обеспечили истребители объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.