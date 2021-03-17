Великобритания увеличит запасы ядерных боеголовок на 40%

Лондон, 17 марта. Правительство Соединенного Королевства расширит ядерное вооружение, чтобы обеспечить свою безопасность, об этом сообщает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее страна сокращала свои запасы ядерного оружия. В 2010 году правительство установило предельный уровень в 180 боеголовок, что было достигнуто к середине 2020 года. Джонсон отменил прежний лимит и заявил, что теперь ядерные запасы увеличатся до 260 единиц. Об этом сообщает Reuters.

В своем обзоре по вопросам безопасности и обороны Великобритания заявила, что сталкивается с рисками, исходящими от государств, обладающих ядерным оружием. Правительство обеспокоено спонсируемым ядерным терроризмом и считает, что сдерживание этих угроз необходимо для обеспечения безопасности Соединенного Королевства и его союзников.

«Некоторые государства сейчас значительно увеличивают свои ядерные арсеналы. Усиление глобальной конкуренции, вызовы международному порядку и распространение потенциально разрушительных технологий — все это создает угрозу стратегической стабильности», — говорится в заявлении правительства.

Этот шаг был раскритикован старейшинами, группой бывших глобальных политиков, которые выступают за мир. Они считают, что ситуация должна решаться иным путем.

«В то время как Великобритания ссылается на возросшие угрозы безопасности в качестве оправдания этого шага, надлежащим ответом на эти вызовы должна быть многосторонняя работа по укреплению международных соглашений о контроле над вооружениями и их сокращению, а не увеличению числа существующих ядерных вооружений», — заявила председатель группы Мэри Робинсон.

Ранее стало известно, что Великобритания анонсировала увеличение военного потенциала в киберпространстве.