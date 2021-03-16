Мощное землетрясение зафиксировано у берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 16 марта. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,9 балла у берегов Камчатки.

Такие данные приводит Геологическая служба США. Информации о вероятных разрушениях, пострадавших людях или угрозе цунами пока не поступало. Эпицентр землетрясения находился в 337 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Ранее сейсмологи рассказали о подземных толчках в Исландии. Магнитуда колебаний составила 5,3 балла.

Специалисты недавно также регистрировали сейсмоактивность на Камчатке. Землетрясение магнитудой 5,1 было выявлено вечером 13 марта. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, пишет RT.