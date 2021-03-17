США не нашли доказательств влияния других стран на итоги выборов 2020 года

Вашингтон, 17 марта. Минюст США и ФБР не нашли доказательств влияния иностранных государств на подсчет голосов в ходе выборов президента в 2020 году, сообщает ТАСС.

В сообщении американских ведомств говорится о том, что не обнаружено «свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными правительствами действующие лица препятствовали голосованию, изменяли результаты голосования, нарушали возможность подсчитывать голоса или вовремя передавать результаты голосования, вносили изменения в какие-либо технические аспекты процесса голосования или каким-либо иным образом нарушили целостность информации о регистрации избирателей или о поданных голосах во время федеральных выборов 2020 года».

Авторы этого документа убеждают, что якобы связанные с Россией, Китаем и Ираном действующие лица оказывали «материальное воздействие на безопасность некоторых сетей» в ходе выборов президента США, однако на сам на процесс это никак не повлияло.

В марте 2020 года Минюст США снял обвинения с компании петербургского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» о якобы вмешательстве в американские выборы президента 2016 года.

После победы в американском суде Пригожин и компания «Конкорд» обратились к Интерполу с требованием прекратить преследование в международном поле. В августе запрос был удовлетворен.

Доказательства «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 года несколько лет пытался найти экс-спецпрокурор Роберт Мюллер. На это было потрачено почти 30 млн долларов средств налогоплательщиков. В результате Мюллер извинился и подал в отставку из-за своего провала.