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Министр спорта выразил соболезнования родным погибшего хоккеиста «Динамо»

Министр спорта выразил соболезнования родным погибшего хоккеиста «Динамо»

Москва, 16 марта. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью хоккеиста клуба МХЛ «Динамо» Тимура Файзутдинова, который погиб после попадания в сонную артерию шайбы.

«Это настоящая трагедия, что во время хоккейного матча случилось такое роковое стечение обстоятельств. Из жизни ушел молодой и талантливый спортсмен», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Министр отметил, что 19-летний хоккеист был капитаном команды и лидером, которому доверяли игроки. Файзутдинов «страстно любил хоккей» и погиб на площадке из-за несчастного случая.

«Приношу свои соболезнования родным и близким Тимура, а также хоккейной команде и клубу «Динамо», — сообщил Матыцин.

Во время первого раунда в матче плей-офф МХЛ между молодежными командами ярославского «Локомотива» и «Динамо» из Петербурга 12 марта Файзутдинов получил удар шайбой. Спортсмена госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии. Медики на протяжении трех дней боролись за жизнь 19-летнего хоккеиста, однако не смогли его спасти. Тимур Файзутдинов скончался в реанимации ярославской больницы.

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