Хинштейн объяснил, зачем в России нужен аналог YouTube 

Москва, 16 марта. В России должны быть свои аналоги зарубежных социальных сетей, а также видеохостинга YouTube на случай их вынужденной блокировки, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Во время обсуждения свободы слова и защиты журналистов на площадке Clubhouse парламентарий отметил, что у Twitter, скорость которого была недавно замедлена решением российских властей, есть альтернатива. И российские соцсети охватывают куда большую аудитория в РФ, чем Twitter. В случае блокировки ресурса, у пользователей будет возможность перейти в другие соцсети.

Однако, добавил Хинштейн, руководство YouTube понимает, что на территории России у них конкуренции нет.

«Вот с YouTube что делать? Мы понимаем с вами, что YouTube вот так просто взять завтра и заблокировать нельзя, потому что людям что смотреть? То есть, к тому моменту, когда нам придется разговаривать с YouTube более жестко, необходимо, чтобы бы был отечественный альтернативный продукт, аналогичный тому, что есть в социальных сетях, или аналогичный тому, что есть в поисковых системах», — отметил политик.

По его словам, до полной блокировки ресурса «дойти не должно», однако YouTube обязан соблюдать российские законы.

Роскомнадзор 10 марта сообщил о начале замедления работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров как предварительную меру, чтобы заставить соцсеть соблюдать российское законодательство. Это связано с тем, что Twitter, несмотря на все требования РКН, отказывается удалять контент, побуждающий детей к самоубийствам, а также содержащий детскую порнографию.

Во вторник замглавы РКН Вадим Субботин сообщил, что ведомство будет замедлять скорость трафика интернет-площадок на территории РФ, которые не соблюдают законодательство страны. Также не исключено, что сервисы будут блокировать. Меры касаются передачи запрещенного законодательством контента.