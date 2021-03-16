Финансовый аналитик рассказал, до какого уровня снизятся доллар и евро

Москва, 16 марта. Российская валюта может отвоевать у доллара еще три рубля в скором времени, заявил 16 марта финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Эксперт считает, что американскую валюту ждет новый виток снижения, а рубль до конца марта может укрепиться еще больше.

«Устойчиво ниже 73 доллар не стоил с августа прошлого года. Взятие этого уровня откроет прямую дорогу на 70, уведя рубль в другой торговый диапазон 70–73», — цитирует Купцикевича «Российская газета».

Ранее Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют, заметно снизив значения доллара и евро. Стоимость американской валюты составляет 72,9619 рубля, что на 26,98 копейки ниже предыдущего значения. Евро регулятор оценил в 86,9852 рубля, что на 36,56 копейки дешевле, чем днем ранее.