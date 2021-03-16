Никакого насилия: Африканский союз высоко оценил проведение выборов в ЦАР

Банги, 16 марта. В столице ЦАР состоялась встреча премьер-министра Фирмена Нгребада с делегацией Африканского союза во главе с бывшим председателем правительства Мали Модибо Сидибе.

Участники мероприятия оценили усилия властей в обеспечении безопасности во время электорального процесса. Часть делегатов работала наблюдателями на прошедших 14 марта парламентских выборах.

«На контролируемых территориях насилия не наблюдалось», – цитирует малийского политика официальный Twitter-аккаунт Африканского союза.

???? La Délégation des observateurs de l’Union Africaine menée par l’ancien PM malien M. Modibo SIDIBE a été reçue ce 16-03 par le PMCG SEM @FirminNgrebada. « Aucune violence n’a été observée dans les zones supervisées » a déclaré M. SIDIBE qui a félicité les autorités de la RCA. pic.twitter.com/ttmSjjNwf5 — Primature RCA Officiel (@PrimatureO) March 16, 2021

Выборы в законодательные органы ЦАР состоялись в воскресенье, 14 марта. В 49 округах прошел второй тур, а в 69 жители пришли на избирательные участки в первый раз, так как ранее проведение голосования пытались сорвать боевики.