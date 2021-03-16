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ЦАР

Никакого насилия: Африканский союз высоко оценил проведение выборов в ЦАР

Никакого насилия: Африканский союз высоко оценил проведение выборов в ЦАР

Банги, 16 марта. В столице ЦАР состоялась встреча премьер-министра Фирмена Нгребада с делегацией Африканского союза во главе с бывшим председателем правительства Мали Модибо Сидибе. 

Участники мероприятия оценили усилия властей в обеспечении безопасности во время электорального процесса. Часть делегатов работала наблюдателями на прошедших 14 марта парламентских выборах.

«На контролируемых территориях насилия не наблюдалось», – цитирует малийского политика официальный Twitter-аккаунт Африканского союза.

Выборы в законодательные органы ЦАР состоялись в воскресенье, 14 марта. В 49 округах прошел второй тур, а в 69 жители пришли на избирательные участки в первый раз, так как ранее проведение голосования пытались сорвать боевики. 

Никакого насилия: Африканский союз высоко оценил проведение выборов в ЦАР

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