Моргенштерна заподозрили в пропаганде фашизма

Москва, 16 марта. Рэпер Моргенштерн оказался в центре нового скандала: музыканта заподозрили в оправдании нацизма после выступления на фоне изображения Адольфа Гитлера.

Моргенштерн привлек внимание к своей персоне после концерта в Сочи, где один из своих хитов об алчных девицах, продающих свою любовь, он исполнил на фоне видеоряда с изображением Гитлера. Жест рэпера, показывающего то ли «класс», то ли нацистское приветствие, и вовсе вызвал бурю возмущения.

«Почему за демонстрацию нацистской символики, причем в совершенно не прославляющем контексте, одни сидят, а другие получают гонорары?» — цитирует KP.RU возмущенных зрителей.

За рэпера заступились его друзья, напомнившие, что видеоряд, транслируемый на концерте, не новый. С ним Моргенштерн выступает в разных российских городах уже несколько лет. Кадры он взял в популярном среди подростков мультике «Шрек VS Гитлер», ставшим мемом.

«Чем вас оскорбляет демонстрация ролика, в котором Гитлер показан три раза, два из которых совершает самоубийство?» — интересуется краснодарский блогер Олуреми Мустафа.

Он напомнил, что мем «Шрек VS Гитлер» давно гуляет по Сети и стал суперпопулярным в TikTok, где есть тысячи роликов про «противостояние» Шрека поп-персонажам, супергероям и так далее.

«Это эпатаж, но в чем тут пропаганда фашизма? Комическое изображение фюрера все-таки отличается от пропаганды его идеологии», — добавил блогер.

Адвокат Андрей Алешкин подчеркнул, что ответственность музыканта может быть установлена только после комплексной экспертизы: лингвистической и видеотехнической. На данный момент «возмущенные возгласы никакого юридического значения не имеют».

«Недовольные граждане могут написать заявление в правоохранительные органы, либо заказать независимую экспертизу самостоятельно, чтобы затем ее приобщили к материалам уголовного дела», — добавил он.

Согласно российскому законодательству, пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики запрещена. За нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.