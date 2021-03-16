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ЦАР

Захаров рассказал о новой задаче сил безопасности ЦАР

Захаров рассказал о новой задаче сил безопасности ЦАР

Банги, 16 марта. Военнослужащие армии Центральноафриканской Республики (FACA) должны обеспечить безопасность страны после освобождения ее территорий от боевиков.

Об этом заявил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

После освобождения страны от радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) перед силовиками станет новая задача — обеспечение мира и порядка. Ранее правительственные силы пресекли попытки экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе захватить власть, теперь республика живет в новых условиях, к которым придется адаптироваться и правоохранителям

Захаров отметил, что в этом вопросе важна поддержка со стороны населения. Жители ЦАР одобряют действия национальной армии, полиции, жандармерии и союзников африканской страны. Такое отношение со стороны граждан вдохновляет силовиков.

Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел встречу с российским послом Владимиром Титоренко. Политики обсудили вопросы безопасности и прошедшие парламентские выборы.

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