Захарова прокомментировала слова украинского министра о вакцине AstraZeneca

Москва, 16 марта. Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко о вакцине AstraZeneca.

В своем Telegram-канале Ткаченко написал, что сообщения о приостановке использования вакцины от коронавируса AstraZeneca в некоторых странах Европы могут быть связаны с информационной кампанией РФ. По мнению министра, это сделано, чтобы расчистить рынок для российской вакцины «Спутник V», сообщает «Взгляд».

«Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке», — отметила Захарова в Facebook.

По ее мнению, Ткаченко «взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией», которые Украина «не производит и не проводит».

Ранее власти Швеции временно остановили применение препарата AstraZeneca для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Решение приняли в качестве меры предосторожности. Оно будет действовать до прояснения ситуации с возможными побочными эффектами после вакцинации препаратом.