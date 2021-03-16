Один из главарей «Анти-Балаки» потребовал прекратить процесс против бывших соратников

Банги, 16 марта. Международный уголовный суд (МУС) разыскивает еще одного главаря «Анти-Балаки».

Себастьян Венезуи исполнял роль одного из заместителей лидеров группировки. После окончания противостояния между «Анти-Балакой» и «Селекой» он создал политическую партию. Теперь Венезуи утверждает, что его «Объединение центральноафриканцев за восстановление» (CCR) хочет работать на благо ЦАР и ради мира в стране.

Однако свидетельские показания на процессе против Эдуарда Нгаисона и Альфреда Йекатома, двух главарей «Анти-Балаки», обратили внимание суда на Венезуи. Выяснилось, что он причастен к преступлениям группировки и гибели тысяч жителей ЦАР.

Сам Венезуи при этом решил заступиться за арестованных соратников. Он назвал их задержание подстрекательством. По его словам, уголовный процесс против боевиков дестабилизирует ситуацию в республике. Глава CCR требует освободить Нгаисона, а его дело рассматривать в центральноафриканском суде.

МУС начал процесс против главарей «Анти-Балаки» в феврале этого года. Их обвиняют в преступлениях против человечества. Группировка действовала в ЦАР в 2013 и 2014 годах. Боевики воевали с «Селекой», но страдало от этого конфликта гражданское население. Оба бандформирования нападали на мирных жителей. Они убили и ранили тысячи людей, многие пострадавшие остались без крыши над головой.

Суд возобновил рассмотрение дел Нгаисона и Йекатома 15 марта. Свидетельница теракта в столице республики Банги раскрыла новые факты о преступлениях группировки.