Обучение армии или разведка обстановки: спецназ США прибыл в Мозамбик

Мапуто, 16 марта. Соединенные Штаты направили в Мозамбик группу бойцов из состава сил специальных операций. Это официальная миссия, целью которой является переподготовка и обучение морских пехотинцев африканской страны – фузилеров.

Программа тренировок рассчитана на два месяца. Ожидается, что после завершения курса мозамбикские морпехи будут успешно воевать с боевиками в регионе Кабу-Делгаду на севере страны и охранять важные нефтегазовые объекты.

Миссия американского спецназа стала своеобразным ответом Вашингтона на призыв властей Мозамбика помочь им в борьбе с группировкой «Аль Сунна ва Джумма», относящей себя к ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Ранее США официально признали данное вооруженное формирование экстремистским.

Однако, как отметили авторы аналитического Telegram-канала «Рыбарь», дюжина американских спецназовцев и двухмесячные курсы для местных морпехов точно не смогут переломить ход войны с радикалами в Кабу-Делгаду.

«В стране уже почти год действует куда более многочисленный персонал южноафриканской ЧВК Dyck Advisory Group. Даже наличие собственных многоцелевых вертолетов не помогло наемникам из ЮАР нанести поражение местному филиалу ИГ: за год ситуация в провинции стала только хуже», – констатировал «Рыбарь».

Реальной причиной отправки специалистов США может быть попытка Вашингтона провести разведку на местности, чтобы выяснить, можно ли увеличить свое влияние в африканской стране и на юге континента в целом. На фоне того, что на севере Мозамбика находят новые богатые месторождения нефти и газа, истинные цели миссии и ее эффективность вызывают вопросы.

1 Организация запрещена на территории РФ.