На церемонию инаугурации президента ЦАР пригласили лидеров России, США и Франции

Банги, 16 марта. Избранного президента ЦАР Фостен Арканжа Туадера официально приведут к власти в ходе церемонии инаугурации 30 марта.

На торжественном мероприятии власти республики рассчитывают увидеть не только лидеров и делегации африканских стран, но и президентов России, США и Франции. Как уточнил зампредседателя отдела по связям оргкомитета церемонии инаугурации Вильфрид Себиру, соответствующие приглашения уже отправлены главам государств.

«С тех пор, как президент Туадера пришел к власти, он открыл Центральноафриканскую Республику для всех стран мира. Поэтому сегодня мы направили приглашения лидерам всех основных стран, я имею в виду Францию, США и Россию», – уточнил Себиро.

ЦАР пока не получила ни одного ответа, но власти республики надеются на положительные решения, добавил представитель комитета по организации инаугурации.

Конституционный суд Центральноафриканской Республики опубликовал окончательные итоги президентских выборов 18 января. За Туадера проголосовали 53,16% избирателей. Лидер страны обратился к соотечественникам с речью, в которой выразил благодарность за оказанное ему доверие и заверил, что все ответственные за преступления против народа и государства ответят перед законом.