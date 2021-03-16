Памятник воину-освободителю сгорел в татарстанском Заинске

Казань, 16 марта. Памятник воину-освободителю из композитного материала сгорел в городе Заинск в Татарстане, сообщили в ГУ МЧС по республике.

«В 18:39 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре в городе Заинск на бульваре Победы. Горел памятник воину-освободителю (из композитного материала)», — говорится в сообщении.

Открытое горение на площади шесть квадратных метров было ликвидировано в 18:50. Причины пожара устанавливаются.

К возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнем. Рядом с монументом незадолго до происшествия видели группу молодых людей.

Прокуратура республики сообщила о начале проверки. Ведомство намерено установить данные о соблюдении технологии производства памятника и применении огнеупорных материалов.

Памятник воину-освободителю установлен в Заинске к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

В начале марта сообщалось, что полиция разыскивает злоумышленников, которые разрисовали единственный сохранившийся на территории Эстонии танк-памятник. Представитель организации «Память», ухаживающей за внешним видом монумента, рассказала, что волонтеры уже очистили памятник.