Друзья Манижи заступились за нее перед хейтерами

Москва, 16 марта. На певицу Манижу, представляющую Россию на Евровидении-2021, нападают люди с узким кругозором, считают коллеги артистки, заступившиеся за нее перед хейтерами.

В Международный женский день Первый канал объявил, что победительницей национального отбора на Евровидение стала Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина»). Однако вместо поддержки на певицу обрушился град критики. Несмотря на то, что ее клип собрал уже более миллиона просмотров, возгласы хейтеров не утихают. Чаще всего девушку упрекают за ее происхождение: пользователи Сети негодуют, что Россию будет представлять урожденная таджичка.

Александр Шанин, участник группы Stone Submarines, комментируя волну хейта в интервью «Собеседнику», выразил надежду, что с появлением на сцене Евровидения Манижи, «европейское сообщество откроет глаза и узнает, что у нас тут не только медведи по улицам бегают». По его словам, певица является очень талантливым и мощным артистом с четкой жизненной позицией.

«Те, кто на нее нападает — люди с очень узким кругозором. Русскому человеку будто сложно радоваться за других людей, ну вот не умеют в массе своей обладатели советских паспортов. Черная зависть — и не более того», — добавил он.

Алексей Николаев, эксперт бюро InSimple, рассказал, что в 2016 году они с Владом Топаловым пригласили Манижу для совместной работы как автора песен.

«Реакция Влада: «Манижа, вот ты — автор, музыкант, я после этого вообще не музыкант». Я ей всегда говорил: «Все это, твой Первый канал и прочее… ты — гораздо дальше, ты — Нина Симон», — поделился Николаев впечатлениями о работе с Манижей.

Манижа — российская певица, независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия. С 2019 года она является амбассадором благотворительного фонда «Подари жизнь», а с 2020 — послом доброй воли ООН по делам беженцев.

Новость о выборе Манижи для выступления на Евровидении неоднозначно восприняли и коллеги певицы. В частности, продюсер Андрей Разин заявил, что «более ужасного выбора у нас никогда еще не было» и пожелал ей провала. Выступление Манижи он считает «позором для всей России».

Певица Юлия Савичева наоборот заступилась за коллегу, напомнив, что в прошлом году хейтеры атаковали группу Little Big. Однако их песня Uno стала суперхитом, а клип побил все рекорды на официальном YouTube-канале Евровидения.