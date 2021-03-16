Украина заявила о нарушении воздушного пространства со стороны России

Киев, 16 марта. Государственная пограничная служба Украины потребовала от России объяснений нарушения воздушного пространства страны в небе над Сумской областью, сообщила пресс-служба ведомства.

Пограничный наряд погранслужбы якобы зафиксировал в Сумской области Украины залет вертолета из РФ на территорию Украины на расстояние около 50 метров.

«Пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ФСБ РФ о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению», — сообщается на сайте ведомства.

По данным погранслужбы Украины, вертолет недолго находился в воздушном пространстве страны, после чего развернулся и убыл в обратном направлении.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что бюджет не позволит Киеву закупить американские истребители F-15. Азаров напомнил, что США до сих не предоставили Украине эффективных оружейных систем. Бывший премьер-министр Украины подчеркнул, что Вашингтон не делает этого в связи со справедливым опасением — из-за коррупции на Украине современное оружие попадет в чужие руки.