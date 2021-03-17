ОАГ отвергла обвинения Аргентины в причастности к госперевороту в Боливии

Вашингтон, 17 марта. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро отверг обвинения Аргентины в причастности к государственному перевороту в Боливии, который привел к свержению президента Эво Моралеса. По его словам, причиной событий в Боливии в 2019 году стало «ослабление избирательных органов» страны, сообщает Infobae.

«ОАГ была единственной международной организацией, которая утверждала, что Конституционный мандат бывшего президента должен соблюдаться; очевидно, что обвинения в причастности к государственному перевороту являются ложными», — говорится в заявлении организации.

La OEA rechazó las acusaciones de Argentina de haber participado de un presunto golpe de Estado en Bolivia https://t.co/LVTT25eGCE — Infobae América (@infobaeamerica) March 16, 2021

В своем обращении Организация американских государств также отметила, что волнения 2019 года в Боливии вызваны ослаблением избирательной системы, давлением на судей, а также «преднамеренным параличом системы передачи предварительных результатов (TREP)».

Позиция Аргентины

13 марта канцлер Аргентины Фелипе Сола назвал поведение генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро «абсолютно аморальным» и возложил на него ответственность за государственный переворот в 2019 году.

«Это абсолютно аморально, и делалось по приказу Дональда Трампа», — заявил Сола.

Моралес о роли ОАГ

Бывший президент Боливии Эво Моралес не раз упрекал ОАГ во вмешательстве в события 2019 года. Тогда в ходе госпереворота погибли более 30 и были ранены несколько сотен сторонников правящей партии «Движению к социализму» (MAS). По словам экс-лидера, именно с подачи организации в стране начался госпереворот, несмотря на то, что он одержал победу в первом туре. По словам Моралеса, действия секретаря организации «являются геноцидом» и он должен уйти в отставку.

«Он запятнан кровью боливийских братьев… если у него есть этика, он должен уйти в отставку, если он не хочет уходить, я призываю страны, которые являются частью ОАГ, приложить усилия, чтобы сместить его; такая власть не может продолжать нести ответственность за эту резню», — сказал Моралес.

#EnVideo???? | Expresidente de Bolivia, @evoespueblo: Luis Almagro está manchado con la sangre de nuestros hermanos bolivianos #SimulacroAN2020 pic.twitter.com/Df5Lr2eOKo — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 25, 2020

Госпереворот в Боливии

В ноябре 2019 года после президентских выборов в Боливии высшие полицейские и военные чины потребовали отставки действующего лидера Эво Моралеса, несмотря на то, что он набрал большее количество голосов — 47,8%, а его ближайший соперник Карлос Меса — 38,2%. Поводом для отставки послужил доклад Организации американских государств (ОАГ) о фальсификациях во время голосования. После непрекращающихся протестов, которые привели к гибели десятков людей по всей стране, и давления полицейского и военного истеблишмента, Моралес сложил полномочия и был вынужден просить политического убежища у Мексики.