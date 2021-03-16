Названы категории россиян, которые могут рассчитывать на повышенную пенсию

Москва, 16 марта. Почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова назвала категории граждан, которые могут рассчитывать на повышенную пенсию или льготы.

«Чтобы получить социальные доплаты, льготы, надо иметь звание «Ветеран труда». Также на повышенную пенсию могут рассчитывать те, кто имеет государственные награды (ордена, медали, почетные грамоты и звания, например «Заслуженный артист Российской Федерации», благодарности министерств и так далее. — Прим. ФАН)», — сообщили в беседе с газетой «Взгляд» Пискунова.

Кроме того, существуют и региональные льготники. На это звание могут рассчитывать те, кто проработал в регионе на протяжении 40 лет. Таким пенсионерам выдают грамоту от главы субъекта РФ, медаль за заслуги в развитии региона и почетное звание.

Льготы таким россиянам назначаются исходя из законодательства и финансовых возможностей региона. Например, они могут получить право бесплатного проезда на общественном транспорте. Но льготой эти граждане способны пользоваться только в собственном регионе.

Пискунова уточнила, что подобные преимущества и заслуги не суммируются. После выхода на пенсию гражданам предлагают выбрать основание для льготы, которое является наивысшим по оплате.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что пенсионные выплаты некоторых граждан с 1 апреля 2021 года будут увеличены. Индексация должна коснуться ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, сирот и граждан, потерявших родственников на службе.