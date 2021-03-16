Россиянин пополнил список захваченных у берегов Нигерии моряков

Пятнадцать человек похищены с борта танкера «MT Davide B» в Гвинейском заливе. Среди захваченных матросов оказался гражданин России С. В. Вдовин. Посольство РФ в Нигерии заявило, что предпринимает все возможные действия для его освобождения.

Нападение пиратов произошло 12 марта около 15 часов по Гринвичу в 210 милях от побережья. В это время судно «MT Davide B» следовало из Риги в нигерийский порт Лагос под флагом Мальты.

Сообщается, что шесть членов экипажа укрылись в цитадели и не попали в руки пиратов, но им не хватило навыков, чтобы сохранить управление судном.

Компания-судовладелец отказывается предоставлять журналистам дополнительную информацию по инциденту, чтобы не поставить под угрозу безопасность вовлеченных лиц.

Опасные воды

Нападение на танкер «MT Davide B» стало первым после нескольких недель спада активности пиратов. Ранее, в конце января, они атаковали контейнеровоз MV Mozart, шедший в Кейптаун из Лагоса в 100 морских милях от берегов Сан-Томе.

Пираты убили одного моряка, гражданина Азербайджана, и захватили в заложники 15 человек. Не помогли даже укрепленные стены цитадели, где экипаж укрылся сразу после появления разбойников.

Похищенных удалось вызволить в середине февраля. Представитель компании-судовладельца в интервью для прессы заявил, что это нападение не носило политического характера. Это была акция, нацеленная исключительно на получение выкупа.

Международное морское бюро (ММБ) призывает суда и экипажи, проходящие через Гвинейский залив сохранять бдительность на фоне возобновления действий пиратов. Организация напоминает, что прошлый год стал рекордным по числу атак морских разбойников в регионе.

В 22 отдельных нападениях пираты захватили 130 моряков. Причем далеко не каждая встреча с морскими разбойниками заканчивалась похищением. Всего зарегистрировано 84 атаки, и это только случаи международного разбоя, произошедшие в нейтральных водах. Однако пираты не боятся нападать на суда, движущиеся на небольшом удалении от берега, а то и вовсе стоящие на рейде в портах. Счет таких случаев идет на сотни.

Борьба за безопасность

Пиратство в Гвинейском заливе не привязано к какой-либо конкретной стране, но самой удобной гаванью для морских разбойников является дельта реки Нигер, которая впадает в океан на территории Нигерии. Узкие речные протоки, скрытые растительностью, надежно прячут лодки похитителей, пока ведутся переговоры о выкупе их жертв.

Правительство республики уделяет значительное внимание обеспечению безопасности судоходства. Так, в конце февраля нигерийские власти выделили 195 миллионов долларов на закупку самолетов, катеров и других транспортных средств для укрепления безопасности в заливе.

Ранее патрулирование осуществляли частные компании, однако их услуги обходились нигерийской казне слишком дорого.

Также помешать деятельности пиратов может недавнее решение ЦБ Нигерии закрыть связанные с криптовалютами счета. Анонимность расчетов в биткоинах привлекает разбойников. В Центробанке африканской страны надеются, что закрытие этого способа получения средств сыграет положительную роль в борьбе с бандитизмом.

Проблемы на суше

Однако помимо морских разбойников в Нигерии действуют и обыкновенные бандиты, а также террористы из запрещенной в РФ группировки «Боко Харам»1. Они используют аналогичную тактику захвата заложников, только в качестве жертв выбирают не иностранных моряков, которых выкупают компании-судовладельцы при содействии национальных правительств, а местных жителей.

Причем в последние несколько месяцев излюбленной целью боевиков становятся школьники.

С декабря 2020 года зафиксировано уже пять нападений на учебные заведения, закончившиеся похищениями. Лишь в последнем случае детям удалось спрятаться, и бандиты взяли в заложники трех учителей.

Бессилие армии и полиции перед атаками на школы приводят к тому, что дети отказываются посещать занятия. Однако образование в Нигерии равносильно билету в более-менее достойную жизнь, что понимают граждане всех возрастов.

Власти республики заявили, что более не собираются вести переговоры с преступниками. Но если в отношении собственных граждан в Абудже могут ввести такие меры, то не содействовать освобождению иностранных моряков правительство не в силах.

1 Организация запрещена на территории РФ.