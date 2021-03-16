Австралийка иронично отомстила неверному мужу и его «щедрой» любовнице 

Сидней, 16 марта. Жительница Сиднея узнала об измене мужа от его любовницы: соперница прислала ей дорогой подарок. Оскорбленная австралийка отомстила неверному супругу, «прославив» его на весь мир.

Как сообщает Daily Star, женщина опубликовала в Facebook фото украшений-гвоздиков американского ювелирного дома Tiffany & Co, чья стоимость оценивается в 400 долларов (29 тыс. рублей). По словам жительницы Сиднея, к ней украшение попало по почте от любовницы супруга вместе с приложенной запиской: «На тебе они бы смотрелись намного лучше».

Австралийка решила продать серьги за 200 долларов. В сообщении, оставленном в группе по продаже товаров, она объяснила, что серьги продаются по очень низкой цене, поскольку они были подарены ей любовницей ее мужа.

«Несмотря на то, что это был прекрасный жест женщины, которая превратила мою жизнь в ад, у меня нет никакого желания вставлять в свои уши что-то, что когда-то принадлежало ей», — написала она.

Женщина уточнила, что после полученного «подарка» проверила выписку по банковской карте мужа. Чеки подтвердили, что он купил эти серьги в ноябре прошлого года за 400 долларов.

«Я уверена, что хламидиоз не передается через уши, но все же будьте осторожны. Очень советую достойное дезинфицирующее средство», — написала в австралийка, добавив, что за украшением можно прийти с вином.

Ироничная запись женщины привлекла много внимания в Сети. Пользователи оставили огромное количество комментариев с поддержкой обманутой дамы.

Ранее ФАН сообщал о трагичном случае в Амурской области, где местная жительница жестоко разделалась со своим любовником и его новой подружкой. Случай произошел еще летом прошлого года: после пожара в одном из домов в Белогорске спасатели обнаружили тело 37-летнего хозяина квартиры, а также его еще живую 50-летнюю подругу. Женщину доставили в реанимацию, где она через некоторое время скончалась.

Позднее выяснилось, что виновницей является любовница погибшего мужчины. Следователям она сообщила, что не хотела никого убивать, «просто так получилось». Причиной стало то, что возлюбленный бросил ее ради другой женщины. В конце февраля суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.