Россиянам назвали лучшие смартфоны бюджетного сегмента

Москва, 16 марта. Специалисты составили список лучших недорогих смартфонов в ценовом сегменте от 20 до 30 тысяч рублей.

Аналитики исследовательской компании IDC подсчитали, что в 2021 году усредненный смартфон в России обойдется в 363 доллара. Список лучших недорогих смартфонов этой ценовой категории составило издание РИА Новости.

В перечень вошел Samsung Galaxy A32. Устройство имеет отличный экран, но отличается скромной производительностью. Цена за версию с памятью 128 ГБ составляет 21 900 рублей. Poco X3 может похвастаться IPS-дисплеем с частотой 120 герц. Смартфон со 128 ГБ памяти стоит 21 тыс. рублей.

Apple iPhone 8 версия на 64 ГБ обойдется в 30 тыс. рублей. Устройство может похвастаться беспроводной зарядкой и процессором A11 Bionic. Версия Oppo Reno 4 Lite 128 ГБ обойдется в 23 тыс. рублей. Смартфон привлекает AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 на 1080 пикселей и сдвоенной фронтальной камерой.

Honor 30S интересен отсутствием Google-сервисов. Цена составляет 24 тыс. рублей за устройство версии на 128 ГБ. Смартфон Realme 7 Pro может похвастаться самой мощной в классе зарядкой. За версию 128 ГБ придется заплатить 27 тыс. рублей.

OnePlus Nord отличается 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с поддержкой контента в HDR10+ и частотой обновления картинки 90 герц. Цена за версию 128 ГБ составляет 28 тыс. рублей.

Ранее специалист перечислили самые надежные смартфоны. Статистика показывает, что iPhone ломаются на 20% чаще других смартфонов. Самыми надежными телефонами специалисты обычно называют смартфоны компании Nokia.