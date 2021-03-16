Визит лидера Освободительного движения Судана в Джубу: что хотят не мирные банды

Джуба, 16 марта. Глава Освободительного движения Судана (ОДС) Абдул Вахид Нур прибыл в столицу Южного Судана, чтобы встретиться с президентом Салвой Кииром. Согласно заявлению, которое подписал пресс-секретарь ОДС, глава движения обсудит с южносуданским лидером достижение «всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в африканской стране».

Кроме того, в переговорах поучаствуют глава миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане (ЮНИТАМС) Фолькер Пертес и председатель Народно-освободительного движения Судана–Север (НОДС – Н) Абдул Азиз Аль Хилу.

Причины визита

Примечательно, что Абдул Вахид Нур и глава НОДС–Н не согласились с условиями Джубинского мирного соглашения, которое в октябре 2020 года подписали правительство Судана и вооруженные группировки, не только объединенные в Суданский революционный фронт (СРФ), но и действующие в регионе Дарфур, а также в штатах Южный Кордофан и Голубой Нил.

Учитывая данные обстоятельства, приезд лидеров бандформирований в страну, с которой еще в 2005 году воевал Хартум, заставляет задуматься, как минимум, об истинной цели визита. Тем более, что переговоры проходят при участии представителя ООН. Организация сыграла не последнюю роль в отделении Южного Судана.

Так в январе 2005 года при активном посредничестве ООН, США и Евросоюза представители правительства и повстанцев подписали в Кении договор о мирном урегулировании на юге Судана. Вопрос о будущем статусе региона, согласно условиям соглашения, вынесли на референдум, по результатам которого Хартум в 2011 году предоставил Южному Судану независимость.

В связи с чем, нельзя исключать, что 15 лет спустя лидеры бандформирований решили воспользоваться проверенным способом в современных реалиях. Сейчас стороны общаются за закрытыми дверьми, поэтому Абдул Вахид Нур может как попытаться затянуть переговоры о мире, так и выдвинуть собственные условия, которые не соответствуют интересам Судана.

Лидеры ОДС и НОДС – Н угрожают самоопределением подконтрольных территорий, поэтому встреча с президентом Салвой Кииром и представителем ООН может завершится очередным разделением Судана. Тем более опыт есть.

Ранее и в соответствии с Джубинским мирным соглашением, переходное правительство Судана и СРФ установили режим прекращения огня. Документ, который не подписали группировки Абдула Вахида Нура и Абдула Азиза Аль Хилу, регламентирует присутствие представителей Суданского революционного фронта во властных структурах, включая Переходный суверенный совет и парламент, министерства, представительства, суды, прокуратуру и дипломатическую службу.