«Дальневосточную ипотеку» могут распространить на вторичное жилье в моногородах

Владивосток, 16 марта. Распространение механизма льготной «дальневосточной ипотеки» на вторичное жилье возможно в моногородах, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Глава ведомства выступил на пресс-конференции в рамках онлайн-форума «ProДФО». Он отметил, что включение вторичной недвижимости в программу на территориях, где нового жилья по объективным причинам создаваться не может, необходимо.

Чекунков подчеркнул, что льготную ипотеку можно распространить на моногорода — в них при небольшом населении себестоимость строительства может быть в два раза больше, чем рыночная цена жилья. Строить в такой местности новые кварталы неэкономично.

«Покупая жилье на вторичном рынке нового уже не создается, поэтому мы пошли навстречу. Правительство пошло навстречу людям в тех регионах, в которых по объективным причинам жилья не строилось», — заявил министр.

Он привел в пример Магаданскую область, где за год объем ввода нового жилья составил всего девять тысяч квадратных метров. На Чукотке данный показатель еще меньше.

Ранее стало известно, что идею предоставления второго «дальневосточного гектара» поддержал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Он также призвал к строгому контролю реализации программы.