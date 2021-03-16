Вопросы выживания: как Саудовская Аравия может потерять статус главного импортера оружия

Согласно последнему отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), страны Ближнего Востока стали одними из крупнейших импортеров оружия в мире за последнее десятилетие. При этом основная доля закупок приходится на Саудовскую Аравию, которая за последние пять лет увеличила их объем сразу на 61%.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему Эр-Рияд лидирует в списке ключевых закупщиков оружия, для чего оно впоследствии используется и почему страна может в ближайшие годы уступить лидерство.

Исследование по импорту оружия

Специалисты SIPRI сравнили объемы мировых поставок оружия за период 2011-2015 и 2016-2020 годов. Выяснилось, что за последние пять лет они возросли на четверть. Наиболее масштабным ростом отметились уже упомянутые саудиты (61%), Египет (136% и Катар (361%). При этом именно Эр-Рияд остается главным приобретателем вооружения в регионе.

Основным экспортером же остаются США: за пятилетку они увеличили свою долю на мировом рынке до 37 процентов. По мнению специалистов, во многом существенный рост экспорта из Штатов, Франции и Германии был простимулирован сокращением поставок российского и китайского оружия.

«Еще рано говорить о том, закончился ли период быстрого увеличения поставок оружия последних двух десятилетий. Экономические последствия пандемии COVID-19 могут привести к тому, что некоторые государства пересмотрят свой импорт оружия в ближайшие годы. Однако даже в разгар пандемии в 2020 году несколько стран подписали крупные контракты на поставку основных видов оружия», — сообщил Питер Веземан, старший научный сотрудник SIPRI.

Основные поставщики оружия Саудовской Аравии

Главным поставщиком вооружения для Саудовской Аравии за последний десяток лет являлись США — на их долю приходилось 73% закупленной Эр-Риядом продукции. Буквально до последнего времени страны продолжали наращивать партнерство в этой сфере.

Так, в 2020 году саудиты заключили с американской авиакосмической корпорацией Boeing контракт на экспорт более тысячи противовоздушных и противокорабельных ракет и проведение модернизации тех, что уже были поставлены ранее. Сумма сделки составила более двух миллиардов долларов.



Также в конце октября 2020-го Управление военного сотрудничества Пентагона уведомило конгресс о возможной продаже Эр-Рияду вооружения и военной техники на общую сумму 60 миллиардов долларов. Среди прочего, США готовы были продать своему партнеру новейшие ударные вертолеты Boeing AH-64D Apache Longbow Block III, истребители F-15SA Strike Eagle, а также десятки транспортных, легких и разведывательных вертолетов.

Однако в 2021 году торговые отношения Вашингтона и Эр-Рияда претерпели существенные изменения: в конце января администрация американского президента Джо Байдена временно приостановила некоторые контракты на продажи оружия саудовским союзникам, чтобы пересмотреть их.

В Саудовской Аравии попытались сохранить лицо. Один из принцев Абдул Рахман бин Мусаед Аль Сауд 12 марта заявил, что у королевства есть много альтернатив американскому оружию. Судя по всему, имелись в виду примеры из недавней истории, когда страна закупала вооружение у Великобритании и Франции из-за ограничительных мер Вашингтона.

Саудовский принц, который в настоящее время не занимает официальных государственных постов, очевидно, преуменьшил позицию администрации Байдена по этому вопросу. Он объяснил решение Штатов предвыборными обещаниями президента, предположив, что совсем скоро политик от них откажется.

Российское вооружение

На фоне потери ключевого поставщика Эр-Рияд вполне может заинтересоваться российским оружием. Обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос назвал пять видов вооружения, которые Саудовская Аравия могла бы приобрести у РФ.

Прежде всего, аналитик отметил зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 большой дальности. Информация о достижении предварительной договоренности о покупке нескольких полков ЗРК между Москвой и Эр-Риядом появилась еще в 2017 году.

Также Саудовскую Аравию интересовали и многоцелевые истребители Су-35. Авиапарк королевских ВВС насчитывает сейчас чуть менее 200 стареющих F-15 Eagles, которым саудиты пытаются найти замену.

В 2019 году Эр-Рияд обсуждал с РФ контракт на внутреннее производство АК-103 и патронов к нему, а также принял решение импортировать большую партию автоматов.

Есть у Москвы и контракт с компанией Saudi Arabian Military Industries (SAMI) на поставку тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», подписанный в 2017 году. В рамках этого соглашения Эр-Рияд также получил возможность производить ТОС внутри страны.

Наконец, пятый вид оружия, входящий в сферу саудовских интересов, Эпископос называет противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет». Уже упомянутая SAMI закупила усовершенствованный вариант ПТРК — «Корнет-ЭМ».

Зачем Саудовской Аравии столько оружия?

Основной причиной, по которой Эр-Рияд удерживает лидерство в импорте оружия, стало участие королевства в боевых действиях в Йемене. Саудовская Аравия вступила в конфликт после того, как в 2014 году шиитские мятежники хуситы свергли международно признанное правительство страны.

В Эр-Рияде были уверены, что движение «Ансар Аллах» получает поддержку от Ирана, который якобы намеренно развязал войну в регионе. Вмешательство королевства только обострило противостояние в стране и сделало его еще более разрушительным.

На первых этапах саудовские авиаудары помогли правительственным силам потеснить повстанцев, но одержать победу над ними так и не удалось. Постепенно ключевые союзники Эр-Рияда по саудовской коалиции начали отказываться от участия в йеменской кампании. Помимо этого, хуситы участили ракетные атаки по территории королевства и нападения на его нефтяные объекты.

В связи с этим Саудовской Аравии требовалось все больше оружия для ведения регулярных боевых действий. Получали его в основном от США до тех пор, пока мировая общественность не обратила внимание на многочисленные случаи военных преступлений в Йемене.

«Саудовская Аравия злоупотребляет своими силами и наносит ущерб собственной репутации, когда совершает эти надругательства над йеменским народом, не неся ответственности за них», — цитирует телеканал Al-Jazeera Майкла Пейджа, заместителя директора организации Human Rights Watch (HRW).

В докладе HRW, в частности, описываются случаи произвольных арестов, насильственных действий по отношению к лицам, содержащимся под стражей в восточной провинции Аль-Махра, неизбирательных бомбардировок и иных нарушений гуманитарного права. Фактически эти обвинения поставили под угрозу импорт оружия в страну.

Лимит денежных средств

Помимо осуждения со стороны мировой общественности Саудовская Аравия столкнулась с другой проблемой, которая влияет на будущие поставки вооружения — дефицитом финансов. В стране запущена программа наследного принца Мухаммеда бин Салмана Vision 2030. Она предполагает диверсификацию нефтяной экономики королевства, реформу здравоохранения, образования, инфраструктуры, а также повышение уровня жизни граждан. В настоящее время 80% доходов Эр-Рияда зависит от нефти. С учетом того, что цены на сырье сильно упали, саудиты сильно сократили государственные расходы.

В данных условиях затраты средств и отправка военных на заранее проигрышную войну в Йемене кажутся бесполезным расточительством. По оценкам аналитического Центра Уилсона, стоимость воздушных, наземных и морских операций в регионе может обходиться коалиции в 200 млн долларов в день.

«Эр-Рияд прекрасно понимает, что его внезапный уход из Йемена будет на руку хуситам и их внешнему благодетелю — Ирану», — заявил доцент Томас Джуно из Университета Оттавы аналитическому центру Sana'a Center.

Очевидно, что большие вложения в интервенцию в Йемен вряд ли помогут восстановить саудовскую экономику. Власти королевства не могут не понимать, что огромные траты на закупки оружия лишь продолжат загонять страну в яму безденежья. Именно это, возможно, вскоре приведет к тому, что Саудовская Аравия уступит место главного импортера оружия в мире и сократит импорт вооружений.