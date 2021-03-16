Марков объяснил гомосексуальность Капитана Америки захватом власти в Голливуде геями

Политолог, общественный деятель Сергей Марков оценил решение издательства Marvel запустить новую мини-серию комиксов, в которой супергерой Капитан Америка будет открытым геем. В комментарии ФАН эксперт констатировал, что гей-сообщество захватывает власть в сфере массовых коммуникаций в США.

Как сообщает портал Hypebeast, Капитаны Америки прошлого Стив Роджерс, Баки Барнс, Сэм Уилсон и Джон Уокер встретят нового супергероя — Аарона Фишера. По задумке авторов, Фишер будет геем.

«Аарон вдохновлен героями квир-сообщества: активистами, лидерами и обычными людьми, которые стремятся к лучшей жизни», — заявил автор «Соединенных Штатов Капитана Америки №1» Джошуа Трухильо.

Meet Aaron Fischer, the Captain America of the Railways



A new queer shield bearer in THE UNITED STATES OF CAPTAIN AMERICA designed by @obazaldua pic.twitter.com/6CANt1yhme — ComicsXF (@ComicsXF) March 15, 2021

Политолог Марков подчеркнул, что уголовное преследование за гомосексуализм было неприемлемо, эта проблема была решена давно как в США, так и в других странах. Затем решили вопрос с дискриминацией гомосексуалистов, 15-20 лет назад от этого избавились. Гей-сообщество продвигает свои интересы, и это нормально в рамках общества, отметил эксперт. Однако теперь представители ЛГБТ решили не просто продвигать свои интересы, а захватить власть в сфере массовых коммуникаций и развлечений.

«В США организованное гей-сообщество стало захватывать власть в сфере массовых коммуникаций и активно использует ее. То, что герой Marvel Капитан Америка станет геем, это результат захвата власти гей-сообществом. В Голливуде, на ключевых телеканалах, цифровых платформах гей-сообщество является правящей сектой — а-ля масонская ложа», — обратил внимание политолог.

Марков считает, что в России фильмы с супергероями-геями должны показываться на уровне с другими фильмами, но при этом голливудские картины не должны получать никаких преференций и уже тем более становиться культовыми.

«У нас в России должны быть разрешены все фильмы, кроме пропагандирующих насилие и терроризм. И с супергероями-геями пускай тоже будут, ничего страшного. Но фильмы Голливуда не должны пользоваться преференциями – должна быть возможность его показать, но не дать возможность стать культовым, чтобы наши дети не брали пример с Marvel. Культовыми должны быть в большинстве своем наши фильмы, не важно гей там или не гей. Акцент должен быть сделан не на борьбе с геями, а чтобы у нас сохранился суверенитет над массовым сознанием молодого поколения и самостоятельность страны в этом отношении», — заключил Марков.

Ранее Сергей Марков заявил, что Россия должна научиться делать цветные революции.