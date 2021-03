Марков объяснил гомосексуальность Капитана Америки захватом власти в Голливуде геями

Политолог, общественный деятель Сергей Марков оценил решение издательства Marvel запустить новую мини-серию комиксов, в которой супергерой Капитан Америка будет открытым геем. В комментарии ФАН эксперт констатировал, что гей-сообщество захватывает власть в сфере массовых коммуникаций в США.

Как сообщает портал Hypebeast, Капитаны Америки прошлого Стив Роджерс, Баки Барнс, Сэм Уилсон и Джон Уокер встретят нового супергероя — Аарона Фишера. По задумке авторов, Фишер будет геем.

Meet Aaron Fischer, the Captain America of the Railways



A new queer shield bearer in THE UNITED STATES OF CAPTAIN AMERICA designed by @obazaldua pic.twitter.com/6CANt1yhme