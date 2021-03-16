Александр Сокуров резко раскритиковал закон о просветительской деятельности

Москва, 16 марта. Госдума не должна была принимать закон о просветительской деятельности, поскольку он приведет к кризису гуманитарного развития России. Такую точку зрения высказал кинорежиссер, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Сокуров.

Во вторник Госдума приняла законопроект о просветительской деятельности, который предусматривает невозможность использовать ее в целях разжигания национальной розни. Документ диктует необходимость приведения в порядок системы международных соглашений в российских учебных учреждениях. Теперь российские вузы должны получать заключение от федеральных органов власти для того, чтобы подписать соглашения о международном сотрудничестве.

Комментируя законопроект в интервью «Собеседнику», Сокуров подчеркнул, что разочарован в деятельности Госдумы.

«В первую очередь это направлено на препятствование изучению собственной страны. Потому что страну надо изучать, имея полное право ошибиться в оценках. Человек имеет право ошибиться, размышляя. И этот закон просто препятствует свободному размышлению. Это просто отрава для людей, которые не могут не думать и не размышлять, борьба против них. Парламент не должен принимать такие законы», — подчеркнул режиссер.

Сейчас, по его словам, данную тему обсуждают в СПЧ, где состоит сам Сокуров. Однако пока дискуссия ни к чему не привела. Режиссер уверен, что принятие данного закона приведет к «кризису гуманитарного развития» России.

Ранее совершенно противоположную точку зрения высказал в беседе с ФАН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он объяснил, почему было принято решение взять под контроль внепрограммную деятельность российских учебных заведений.

«Это касается ситуаций, когда из-за границы к нам приезжают различные эксперты, которые ничего, кроме курсов, в своих спецслужбах не заканчивали. Так вот, прежде чем допустить всех этих «экспертов» до преподавания, нужно, чтобы их программы были согласованы в соответствующих инстанциях», — сообщил Онищенко.

По мнению парламентария, данные требования смогут уберечь российскую молодежь от нежелательного зарубежного влияния. Онищенко подчеркнул, что просветительская деятельность — «это прежде всего патриотическая деятельность, воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине, чтобы молодежь знала историю своей страны».