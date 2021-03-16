В Белом доме признали, что Ким Чен Ын активно игнорирует Джо Байдена

Вашингтон, 16 марта. Официальный Вашингтон не может наладить диалог с Северной Кореей. В Белом доме убеждены, что лидер КНДР Ким Чен Ын намеренно игнорирует президента США Джо Байдена.

Администрация президента США Джо Байдена в течение последнего месяца пыталась связаться с Северной Кореей по нескольким каналам, включая представителей КНДР в ООН, но не получила ответа, сообщили Reuters, CNN и Associated Press со ссылкой на высокопоставленного должностного лица администрации.

«На сегодняшний день мы не получили никакого ответа из Пхеньяна», — поделился с журналистами на анонимных началах один из сотрудников Белого дома.

До сих пор неизвестно, какие именно цели преследует администрация Джо Байдена. Президент так и не поделился с общественностью своим видением корейского вопроса — одной из главных проблем американской внешней политики.

Вопрос намеренного, как считают США, игнорирования официальным Пхеньяном Белого дома поднимался, когда госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин отравились в рабочую поездку в Южную Корею и Японию — соседние с КНДР страны.

Предшественник Байдена, экс-глава страны Дональд Трамп, стал первым действующим президентом США, который встретился с лидером Северной Кореи впервые за долгие годы отношений между КНДР и США. Трамп намеревался построить с коллегой дружеские отношения, которые бы привели к ядерному разоружению Корейского полуострова. И хотя этого не произошло, 45-й президент США активно рекламировал «оттепель» в отношениях с Пхеньяном как свою личную дипломатическую победу.

Западный истеблишмент, в частности американский, продолжает настаивать на том, что Северная Корея поддерживает и развивает свои ядерные и ракетные программы до 2020 года, несмотря на запрещающие международные санкции. С приходом к власти Джо Байдена вопрос о ядерном статусе КНДР и позиции США по нему приобрел особое значение, однако пока Овальный кабинет хранит молчание.

Игнорирование попыток США выйти на диалог может быть продиктовано активными нападками Вашингтона на Пхеньян в последние месяцы. Так с момента прихода к власти Байдена американцы выдвинули официальное обвинение против трех граждан КНДР в организации хакерской атаки на ряд американских и зарубежных банков и организаций.