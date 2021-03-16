Шугалей анонсировал новое исследование в Ливии

Москва, 16 марта. Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей анонсировал очередное исследование в Ливии. По его словам, проанализируют, в том числе, и ожидания, с которыми жители североафриканской страны встречают новый кабинет министров.

Накануне Правительство национального единства во главе с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой принесло присягу перед Палатой Представителей. Цель недавно сформированного кабмина — провести в стране всеобщие президентские и парламентские выборы, намеченные на 24 декабря 2021 года.

Задача премьера на ближайшие девять месяцев — объединить разрозненные государственные институты страны и обезопасить Ливию. Кроме того, пресс-секретарь национального парламента добавил, что Правительство национального единства также восстановит системы здравоохранения и энергоснабжения.