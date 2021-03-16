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Депутат Госдумы рассказал про «ежей, которых едят голодные крымчане»

Депутат Госдумы рассказал про «ежей, которых едят голодные крымчане»

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» разоблачил фейковые новости о Крыме.

«В доковидный период почти из всех стран ЕС к нам приезжали делегации политиков, депутатов и журналистов. Все они хотят узнать правду о происходящем в Крыму. Ведь западные СМИ демонстрируют редкий уровень лжи, хотя ряд изданий мы считали эталоном свободы слова. Пару лет назад французские парламентарии рассказали, что прочитали в газете, что мы здесь живем за колючей проволокой, голодаем и заготавливаем на зиму ежей в банках», — рассказал Бахарев.

Бахарев считает, что Украина вполне может поменять свой политический вектор и развернуться к России лицом. Однако это напрямую зависит от самих украинцев, которым, как было в Крыму, может надоесть украинская власть. Бахарев считает, что крымчане не пожелали становиться ареной кровавого конфликта.

«Хочу сказать, что большинство украинцев категорически высказались против продаж земель сельскохозяйственного назначения. Однако большинство голосов в Верховной Раде проголосовали за соответствующий закон, потому что им велели заокеанские спонсоры. Если Украина не будет выполнять их условия, она лишится финансовой помощи. Скоро им нечем будет платить пенсии. Украина — это государство-банкрот. А если нечем будет платить зарплаты и пенсии, такая власть долго не продержится. Когда люди это поймут, там начнет налаживаться жизнь», — заявил Бахарев.

При этом, по словам депутата, заявления Зеленского по поводу спасения крымчан при помощи проекта Крымской платформы жителям полуострова совершенно не интересны, и они не обращают на них внимания.

Ранее в материале ФАН председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал референдум 16 марта 2014 года примером демократического волеизъявления народа.

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