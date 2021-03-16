Депутат Госдумы рассказал про «ежей, которых едят голодные крымчане»

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» разоблачил фейковые новости о Крыме.

«В доковидный период почти из всех стран ЕС к нам приезжали делегации политиков, депутатов и журналистов. Все они хотят узнать правду о происходящем в Крыму. Ведь западные СМИ демонстрируют редкий уровень лжи, хотя ряд изданий мы считали эталоном свободы слова. Пару лет назад французские парламентарии рассказали, что прочитали в газете, что мы здесь живем за колючей проволокой, голодаем и заготавливаем на зиму ежей в банках», — рассказал Бахарев.

Бахарев считает, что Украина вполне может поменять свой политический вектор и развернуться к России лицом. Однако это напрямую зависит от самих украинцев, которым, как было в Крыму, может надоесть украинская власть. Бахарев считает, что крымчане не пожелали становиться ареной кровавого конфликта.

«Хочу сказать, что большинство украинцев категорически высказались против продаж земель сельскохозяйственного назначения. Однако большинство голосов в Верховной Раде проголосовали за соответствующий закон, потому что им велели заокеанские спонсоры. Если Украина не будет выполнять их условия, она лишится финансовой помощи. Скоро им нечем будет платить пенсии. Украина — это государство-банкрот. А если нечем будет платить зарплаты и пенсии, такая власть долго не продержится. Когда люди это поймут, там начнет налаживаться жизнь», — заявил Бахарев.

При этом, по словам депутата, заявления Зеленского по поводу спасения крымчан при помощи проекта Крымской платформы жителям полуострова совершенно не интересны, и они не обращают на них внимания.

Ранее в материале ФАН председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал референдум 16 марта 2014 года примером демократического волеизъявления народа.