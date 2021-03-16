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Киевский политик заявил, что Зеленский может стать последним президентом Украины

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Киевский политик заявил, что Зеленский может стать последним президентом Украины

Глава Украины Владимир Зеленский может стать последним президентом государства. Не исключено, что страна перейдет к парламентской форме правления. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политик Евгений Мураев.

Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года, набрав 73,22% голосов. Уже в марте 2021 года, по данным социологического Центра Разумкова, украинского лидера на новых президентских выборах поддержали бы только 27% потенциальных избирателей. Украинцы недовольны многими вещами: низкими пенсиями и зарплатами, ценами на услуги ЖКХ и так далее.

При этом Евгений Мураев считает, что с приходом во власть Владимира Зеленского и его команды ситуация в стране только ухудшилась. Кроме того, указал политик, действующий глава государства может стать последним президентом Украины, поскольку страна перейдет к парламентской форме правления.

«Я верю, что еще не все потеряно. Но последние семь лет мы живем не в саду, а в аду. Я говорил, что мы будем возвращаться на прежние позиции десятилетиями. За эти можно будет заложить очень мощный базис для дальнейшего развития страны. Самое главное — дать такую формулу, где будет баланс института власти. Я очень надеюсь, что Зеленский — последний президент Украины. После этого мы перейдем к парламентской форме правления. Тогда не будет такого, что одна часть страны что-то навязывает другой», — сказал Мураев.

Киевский политик заявил, что Зеленский может стать последним президентом Украины

Украинский политик также обратился к соотечественникам, призвав их не обращать внимание на внешний вид политика, который хочет стать президентом страны, а читать его предвыборную программу. Несоблюдение такого элементарного правила, считает Мураев, привело к тому, что Украина находится «на дне».

«Обращаюсь к украинцам: не покупайтесь больше на обвертки, вникайте в предвыборные программы кандидатов в президенты. От этого зависит очень многое. Посмотрите, насколько низко мы упали. Никто не знает, как из этого выбираться. Мы все говорим о том, что Украина сегодня находится под внешним управлением, но никто не знает, как от него избавиться. Сейчас у нас нет тяжелой промышленности, авиастроения и машиностроительного комплекса. 10 миллионов специалистов уехали из страны. Кто будет работать на наших предприятиях? Сейчас мы живем как сырьевой придаток», — резюмировал Евгений Мураев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что крымчане на примере Одессы, Харькова и Киева увидели, какой участи им удалось избежать.

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