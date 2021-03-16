Пандемия коронавируса лишила Алжир более 50 тысяч рабочих мест

Алжир, 16 марта. Страна потеряла более 51 тысячи рабочих мест в течение 2020 года из-за закрытия предприятий после введения ограничений в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) и из-за политических факторов, сообщает информационный портал Middle East Monitor.

Такие данные озвучил глава Министерства труда, занятости и социального обеспечения республики Аль-Хашеми Джаабуб. По его словам, в минувшем году многие производители автомобильных запчастей и бытовой техники оказались в сложном положении. Большое количество граждан остались без работы.

Министр добавил, что за последние три месяца около 37 тысяч дипломированных специалистов, которые числились временными работниками в различных алжирских компаниях, подписали постоянные трудовые договоры.

«Для экономического развития страны требуется сотрудничество всех сторон на всех уровнях, чтобы способствовать созданию рабочих мест и трудоустройству молодых выпускников университетов», — заявил Аль-Хашеми Джаабуб.

Согласно данным министерства статистики и перспективного планирования Алжира, в 2020 году уровень безработицы превысил 13%, достигнув 23% среди выпускников вузов.

В минувшую субботу, 13 марта 2021 года, президент Абдельмаджид Теббун объявил дату проведения досрочных парламентских выборов — 12 июня. В своем заявлении глава государства отметил, что это событие станет новым этапом развития республики.