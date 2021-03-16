«Прозрачность» цифрового рубля назвали в ЦБ уникальным преимуществом валюты

Москва, 16 марта. Об особенном свойстве новой цифровой валюты рассказали в Центробанке РФ.

Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России высказалась о цифровом рубле во время выступления в Казначействе России. Об этом сообщает информационный портал газеты «Известия».

Представитель Центробанка описывает цифровую национальную валюту как «иное качество расчетов». Скоробогатова объясняет, что особенности цифрового рубля позволяют узнать все места, где успел побывать рубль во время транзакций. Данное свойство особенно полезно для государства с точки зрения формирования бюджета, а также для ведомств, осуществляющих социальные выплаты.

Напомним, что концепция новой цифровой валюты была озвучена осенью 2020 года. В Банке России рассказывают, что цифровой рубль получит уникальный цифровой код, который будет сохраняться в специализированном кошельке. Цифровой рубль станет третьей формой денег и будет иметь все функции классических платежных средств.

Скоробогатова подчеркнула, что проект активно развивается. В частности, он уже обсуждался с министром финансов РФ и главой Федерального казначейства. Тестирование российской валюты может начаться уже весной этого года.