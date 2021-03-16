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Гречка объяснила, почему ей не понравилась песня Манижи для Евровидения

Гречка объяснила, почему ей не понравилась песня Манижи для Евровидения

Москва, 16 марта. Исполнительница хита «Люби меня люби» Гречка раскритиковала песню Russian Woman, с которой певица Манижа будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение».

Российского участника песенного соревнования выбирали 8 марта путем зрительского голосования. Гречка отметила, что победившая в национальном отборе Манижа действительно талантливая и замечательная исполнительница, однако песня для европейского музыкального конкурса оставляет желать лучшего.

«Ее песня на Евровидении для меня отвратительная, потому что она угорает, используя разные словечки», — объяснила исполнительница в эфире НСН.

Песня Манижи напомнила Гречке юмористическое шоу Comedy Woman. Не понравились певице и попытки ее коллеги «что-то проорать и что-то проделать» во время выступления.

При этом Гречка считает, что Манижа все же лучше, чем группа Little Big, которая должна была ехать на Евровидение в прошлом году. Сама певица не хочет представлять страну на европейском музыкальном конкурсе, но не сомневается, что с этой задачей отлично справился бы рэпер Моргенштерн, пишет «Культуромания».

После объявления результатов национального отбора на Евровидение Манижа столкнулась с травлей. Певица не понимает, чем она могла оскорбить чувства пишущих ей с негативом людей.

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