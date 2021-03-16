Гречка объяснила, почему ей не понравилась песня Манижи для Евровидения

Москва, 16 марта. Исполнительница хита «Люби меня люби» Гречка раскритиковала песню Russian Woman, с которой певица Манижа будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение».

Российского участника песенного соревнования выбирали 8 марта путем зрительского голосования. Гречка отметила, что победившая в национальном отборе Манижа действительно талантливая и замечательная исполнительница, однако песня для европейского музыкального конкурса оставляет желать лучшего.

«Ее песня на Евровидении для меня отвратительная, потому что она угорает, используя разные словечки», — объяснила исполнительница в эфире НСН.

Песня Манижи напомнила Гречке юмористическое шоу Comedy Woman. Не понравились певице и попытки ее коллеги «что-то проорать и что-то проделать» во время выступления.

При этом Гречка считает, что Манижа все же лучше, чем группа Little Big, которая должна была ехать на Евровидение в прошлом году. Сама певица не хочет представлять страну на европейском музыкальном конкурсе, но не сомневается, что с этой задачей отлично справился бы рэпер Моргенштерн, пишет «Культуромания».

После объявления результатов национального отбора на Евровидение Манижа столкнулась с травлей. Певица не понимает, чем она могла оскорбить чувства пишущих ей с негативом людей.