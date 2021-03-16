Крымские политики: Энергетическая, водная и транспортная блокады преодолены

Санкт-Петербург, 16 марта. Сенатор Севастополя Екатерина Алтабаева и депутат Госдумы Константин Бахарев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» к очередной памятной дате воссоединения Крыма с Россией рассказали о том, что изменилось на полуострове за семь лет.

«У нас была энергетическая, водная и транспортная блокады, все они преодолены. Построены две крупнейшие ТЭЦ: Балаклавская и Симферопольская. Выход из транспортной блокады осуществился при помощи трассы «Таврида», Крымского моста, а также аэропорта в Симферополе. Что касается водной блокады, то 2020 год был очень засушливым, но у нас приняли ряд серьезных мер: строительство новых гидротехнических сооружений, бурение скважин, опреснение воды и, главное, ремонт своих сетей, которые не реконструировала Украина», — отметила Екатерина Алтабаева.

По ее словам, за семь лет в Севастополе было построено около 50 общественных пространств, отремонтированы дороги, а также построено шесть детских садов и пять школ. Сенатор подчеркнула, что ранее такими темпами образовательные учреждения в Севастополе не строили.

Депутат Госдумы Константин Бахарев подтвердил, что вода в Крыму является стратегическим ресурсом, полуостров развивается за счет государственных и частных инвестиций. Он отметил развитие сельского хозяйства.

«С 2015 года в Севастополе функционирует свободная экономическая зона, в которой зарегистрировано почти две тысячи резидентов. Объем инвестиций в Крым превысил 130 млрд рублей, и это только частные инвестиции. Созданы десятки тысяч рабочих мест. После скандала с украинским заводом «Мотор Сич» к нам уже приезжали потенциальные инвесторы из Китая. Думаю, что интерес Пекина к республике только усилится», — прокомментировал парламентарий.

По словам Бахарева, в 2014 году средняя зарплата жителя полуострова составляла 1700 гривен, это около 5 тысяч рублей. В 2020 году она выросла до 35 тысяч. Он с сожалением сообщил, что в настоящее время Крым не входит в число регионов с самыми высокими зарплатами, но видит причину этого в преодолении развала украинской экономики.

Ранее в беседе с ФАН министр промышленной политики Крыма Александр Трянов рассказал, каких успехов удалось добиться в отрасли с 2014 года.