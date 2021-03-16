Корреспонденты ФАН узнали, с чего начнется работа нового правительства Ливии

Правительство национального единства во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой принесло присягу на заседании Палаты представителей в Тобруке. Это стало еще одним шагом к объединению государства.

Главная задача нового кабинета министров — подготовить страну к всеобщим выборам 24 декабря. При этом, как отметил глава Президентского совета Мухаммад Манфи, окончательного национального примирения вряд ли удастся достичь к концу 2021 года, хотя для этого и приложат все усилия. Абд аль-Хамид Дабиба обещал провести выборы в установленный срок, Палата представителей же, в свою очередь, проследит за его работой.

«Клянусь перед Всевышним, что буду исполнять свои обязанности честно и искренно, работать для достижения целей Революции 17 февраля и уважать принципы конституционной декларации, защищать интересы народа, независимость и территориальную целостность Ливии», — так звучит присяга ливийского министра.

Как пояснил корреспондентам ФАН пресс-секретарь Палаты представителей Абдалла Блехек, у Правительства национального единства много задач, начиная с объединения государственных институтов и заканчивая вопросами в гражданских сферах жизни, в том числе — борьба с коронавирусом. Это, как и всеобщие выборы, является приоритетом кабмина.

«Что касается ПНЕ, то в настоящий момент перед ним стоит большое количество задач, начиная от объединения государственных учреждений под единым руководством, что уже частично сделано при формировании кабмина, поскольку уже сейчас он получил доступ к основным офисам государственных учреждений. В ходе выполнения этой задачи ПНЕ возьмет на себя обязанности исполнительной власти, которые раньше были разделены между двумя правительствами. Также в числе задач — восстановление коммунальных служб, улучшение жилищных условий, обеспечение населения электроэнергией, восстановление сферы здравоохранения, усиление борьбы с коронавирусом. Все эти пункты, связанные с жизнью простых граждан Ливии, являются приоритетными для ПНЕ. И конечно же, не стоит забывать о проведении президентских выборов 24 декабря» — заявил Абдалла Блехек после вопроса корреспондентов ФАН на пресс-конференции.

Помимо местных политиков, на встрече присутствовала делегация миссии Организации Объединенных Нацией и несколько послов, совершивших после мероприятия ряд дипломатических встреч. Теперь кабмину Дабибы предстоит принять полномочия от Правительства национального согласия. Известно, что церемония передачи власти пройдет в Триполи, хотя и является формальностью, поскольку все задачи ПНЕ получило еще в момент приобретения вотума доверия.