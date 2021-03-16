Лавров: Крым навсегда останется с Россией

Москва, 16 марта. Крым навсегда останется в составе России, несмотря на мнение Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что Западу во главе с США это изменить не удастся. Он напомнил, что вхождение Крымского полуострова в состав РФ проходило в полном соответствии с международным правом.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило слова депутата Натальи Поклонской о смертельной опасности, в которую могли попасть жители Крыма в 2014 году. По ее мнению, жители региона вынуждены были защищаться от властей Украины.