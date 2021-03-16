Президент России примет участие в ПМЭФ-2021 в очной форме

Москва, 16 марта. Глава России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в очной форме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, ожидается, что президент страны примет участие в форуме очно, а не по видеосвязи, передает РИА Новости.

«Ожидаем, что да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

ПМЭФ пройдет в очном формате в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», уточнили в фонде «Росконгресс». Соответствующая рабочая группа под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой разработает комплекс мер эпидемиологической безопасности, включая мониторинг здоровья пассажиров, прибывающих в Санкт-Петербург.

Кроме того, будет расширена инфраструктура для организации доступа участников на площадку, а системы вентиляции КВЦ «Экспофорум» оснастят специальными дезинфекционными устройствами. ПМЭФ-2021 состоится 2–5 июня. В форуме примут участие представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).